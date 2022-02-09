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احدهم منتسب بمكافحة إرهاب السليمانية.. الإطاحة بعصابة تسرق النفط في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-09T19:49:00+0000
احدهم منتسب بمكافحة إرهاب السليمانية.. الإطاحة بعصابة تسرق النفط في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة النفط والغاز في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اعتقال عصابة تقوم بسرقة النفط من أنبوب لنقل الخام في أربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قواتها استطاعت ليلة امس في الساعة 1:30 اعتقال عصابة ثقبت انبوب كوردستان النفطي وسرقة النفط في حدود محافظة اربيل في ناحية قوشتبه قرية دولزه"، مبينا ان "المتهمين تم اعتقالهم متلبسين بالجريمة".

واضاف البيان ان "المتهمين ثلاثة اشخاص وتمت مصادرة صهريج من نوع اسكانيا تحمل لوحة ارقام (العراق – السليمانية) وقاموا بثقب انبوب كوردستان النفطي"، مبينا انهم "كانوا ينقلون النفط عبر انبوب بلاستيكي (صوندة) الى الصهريج".

واوضح البيان ان "احد المتهمين كان يحمل هوية منتسب في المديرية العامة لمكافحة الارهاب في السليمانية".

وتابع البيان انه "تم تنظيم ملف للتحقيق مع المتهمين وتم تسليمهم الى المحكمة المختصة". وطمأن البيان مواطني الاقليم ان "شرطة النفط والغاز على اهبة الاستعداد دوما لمنع سرقة مصدر ايراداته وثروات اقليم كوردستان الاقتصادية".

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