احتفالات وعربات تسحبها الخيول.. أربيل توقد شعلة نوروز (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أوقدت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان شعلة نوروز، إيذانا ببدء العام الكوردي الجديد، وإنطلاق الاحتفالات بهذا العيد، الذي يرتبط أيضا ببدء الربيع.

وجرى الاحتفال في قلعة أربيل التاريخية، وسط أجواء كرنفالية، حيث وضعت الشعلة أعلى القلعة، وتوجه حملة الشعلات عبر عجلات تجرها الخيول، وتم إيقادها على وقع الأغاني الفلكلورية الكوردية.

وأوقدت محافظات السليمانية وكركوك، قبل ساعات شعلة نوروز، وسط أجواء احتفالية، وعلى وقع الدبكات الكوردية، ووسط انتشار أمني لتأمين المحتفلين بهذه المناسبة.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.