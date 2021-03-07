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احتفالات أهالي عنكاوا في استقبال البابا فرنسيس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-07T13:31:46+0000
احتفالات أهالي عنكاوا في استقبال البابا فرنسيس

شفق نيوز/ بالزهور وأعلام كوردستان، احتفل أهالي عنكاوا، يوم الأحد، خلال استقبالهم لبابا الفاتيكان، فرانسيس، أثناء توجه موكبه إلى ملعب "فرانسو حريري"، حيث المكان المعد لإقامة أضخم قداس في العراق.

واستكملت الاستعدادات في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل، والذي يحتضن قداسا للبابا فرنسيس سيحضره نحو 10 آلاف شخص.

وأكملت الجهة المنظمة تحضير المدرجات وترقيمها على نحو يراعي التباعد الاجتماعي المطلوب للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبدأ البابا فرنسيس زيارته للعراق، الجمعة، وهي الأولى لبابا الفاتيكان على الإطلاق وتستمر لغاية غد الاثنين.

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