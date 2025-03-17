احتفالات نوروز واسعة النطاق للكورد في إيران تتحدى القيود الرسمية

شفق نيوز/ شهدت المدن الكوردية في إيران، احتفالات جماهيرية احتفاءً بقرب عيد نوروز، على الرغم من القيود المشددة التي فرضتها السلطات الإيرانية.

وتميزت احتفالات هذا العام 2025 (رأس السنة الكوردية والفارسية في 21 آذار/مارس) بكونها أكثر زخمًا مقارنة بالسنوات الماضية، فبعد احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت في أواخر 2022 إثر مقتل الشابة الكوردية مهسا (ژینا) أميني من سقز، أصبحت السلطات أكثر حساسية تجاه أي تجمعات شعبية كبيرة​

ويشير مراقبون إلى أن الاحتفال بنوروز في المناطق الكوردية بات مناسبة سياسية بحد ذاتها لإبراز الهوية القومية.

وقد لوحظ أن الضغط الرسمي لمنع احتفالات 2025 كان أشد من العام الماضي؛ كذلك صادف حلول نوروز هذا العام أثناء شهر رمضان، ما أعطى المسؤولين الإيرانيين ذريعة إضافية للتضييق، حيث أصدر بعض رجال الدين الموالين للحكومة خطبًا ينددون فيها باحتفالات نوروز العلنية معتبرين أنها تخدش حرمة المناسبات الدينية وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد منظميها​.

ووفقًا لمنظمة "هنكاو" لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، فقد تم نشر قوات أمنية وعسكرية بأسلحة شبه ثقيلة في مدن وقرى كوردية مثل كرمانشاه، أشنويه، سقز، وبوكان، لمنع المواطنين من التجمع وإقامة الاحتفالات التقليدية، كما نفذت عمليات اعتقال.

رغم التحذيرات المسبقة والإجراءات الأمنية المشددة، امتدت احتفالات نوروز 2025 إلى العديد من المدن والبلدات ذات الغالبية الكوردية في غرب إيران، حيث شهدت كل من إيلام وكرمانشاه وسنه (سنندج) وكوردستان واذربيجان غربي فعاليات جماهيرية تفاوت حجمها وعلنيتها.

وتزامنت هذه الاحتفالات مع أزمة إقتصادية خانقة تعاني منها إيران من جهة، وتوترات أمنية وعسكرية مع أمريكا وإسرائيل، وضعت طهران في دائرة الخطر.

وأظهرت مقاطع مصوّرة وصور أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انتشار الآلاف من المواطنين في ساحة الاحتفال، يؤدون الرقصات والدبكات الكوردية مرتدين زيهم التقليدي بألوان زاهية.

وإحدى السمات البارزة هذا العام كانت ارتداء المحتفلين للزي الكوردي باعتباره رمزًا للهوية، حيث ارتدى الرجال الملابس المعروفة ومن ضمنها سترات وبنطال باللون الكاكي (الزي الكوردي الفلكلوري)، بالإضافة إلى لفّ وشاح حول رؤوسهم، وهو وشاح تقليدي ارتبط تاريخيًا بمقاتلي البيشمركة ويرمز للمقاومة​، أما النساء فظهرت بفساتين كوردية زاهية مزينة بالتطريز والألوان التراثية.