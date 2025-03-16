احتفالات مختصرة بـ"نوروز" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك، يوم الأحد، عن برنامج احتفالات عيد نوروز لهذا العام في مدينة دهوك.

وأكد مسؤول الإعلام في الدائرة، حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، أن "الاحتفالات هذا العام ستكون مختصرة بشكل كبير، وسيتم تقديم الاحتفالات باشعال النيران على قمتي (شدا) و(فرعون) المطلان على المدينة".

وأضاف عارف، أن "أكثر من 200 شاب متطوع سيشاركون بحمل مشاعل النوروز وصعود القمم عند الساعة التاسعة مساء من يوم 20 آذار الجاري".

وأوضح أن "السبب وراء اختصار الاحتفالات في دهوك يعود الى ان الاحتفالات الرئيسية ستقام في عقرة عاصمة نوروز في إقليم كوردستان".

وتجري في كل عام بقضاء "عقرة" التابع لمحافظة دهوك مراسم مميزة لإحياء عيد "نوروز" القومي الوطني للكورد لما تُعرف عن هذه المدينة بأنها عاصمة هذا العيد في اقليم كوردستان.

وأعلن مدير دائرة الثقافة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، دلشاد علي، في مطلع شهر آذار/مارس الجاري ، عن بدء الاستعدادات للاحتفال بعيد نوروز، عبر تشكيل لجان وفرق تحمل مشاعل النيران ومسرح كبير.

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.