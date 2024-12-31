احتفالات مبكرة برأس السنة الجديدة وسط عاصمة إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ بدأت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة قبيل ساعات قليلة من إطلالة العام الجديد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المئات من المواطنين والسياح موجودين قرب قلعة أربيل الأثرية التي تشهد أكبر تجمع بهذه المناسبة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وقال كامران، مواطن من أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الاحتفالية بهيجة في مدينة أربيل كالعادة وهناك الكثير من الاستعدادات لاستقبال العام الجديد وسط آمال كثيرة بتحسن الأوضاع".

من جانبه، أوضح أحمد، سائح من بغداد، لوكالة شفق نيوز "هذه أول مرة آتي فيها إلى مدينة أربيل للمشاركة في رأس السنة وهناك أجواء جميلة تفوق الكثير من الدول وهذا يجعل المدينة الخيار الأفضل ونرى تجمع الناس والاستعداد بمستوى عالي جداً من مختلف الجوانب".

بدوره أشار سمير، مواطن من البصرة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مظاهر الاحتفال برأس السنة هي الأكبر في مدينة أربيل مقارنة مع باقي المحافظات حيث أن لها نكهة خاصة وتمازج جميل بين المكونات المتنوعة إضافة إلى وجود الكثير من السياح مع تسهيلات للدخول والحركة".