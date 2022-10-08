احتفالات في إقليم كوردستان بمناسبة المولد النبوي (صور)

‏شفق نيوز / انطلقت صباح السبت، احتفالات شبه مركزية بمولد النبي محمد، في محافظات إقليم كردستان كافة، وسط إجراءات خدمية وتنظيمية استثنائية.

وتجمع الآلاف من أهالي أربيل، بالقرب من قلعة المدينة، للإحتفال بذكرى المولد النبوي، ‏حيث تضمن التجمع إقامة العديد من الفعاليات الدينية بهذه المناسبة.

‏ويقول زيرك محمد، الذي حضر في التجمع، لوكالة شفق نيوز، إن "ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال به يعد واحدا من العادات والتقاليد الاصيلة لدى أهالي أربيل حيث كان اجدادنا يحتفلون بهذه الذكرى منذ القدم ويقيمون الولائم في هذه المناسبة".

‏ويضيف محمد، أن "الاحتفال بذكرى المولد النبوي، هو دليل على حب شعب كوردستان للنبي الكريم وانتمائه الراسخ للدين الإسلامي".

‏من جانبه ذكر ملا أبو بكر قرني، الذي أشرف على إقامة إحدى الفعاليات للوكالة، أن "إقامة الفعاليات الدينية وخاصة غناء الأناشيد الإسلامية هي من الفعاليات الأساسية التي نقوم بها كل سنة في هذه الذكرى حتى يجتمع العديد من الناس لحضورها والاستمتاع بسماع الأناشيد الكوردية والعربية التركمانية".

‏وكجزء من الاحتفال بهذه الفكرة، بادر العديد من أصحاب المحال داخل أسواق مدينة أربيل، إلى تقديم الحلويات مجاناً للمتواجدين، إضافة إلى تزيين محالهم باللافتات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وفي السليمانية، أحيت المدينة مراسم ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق الأول من شهر ربيع الأول بحسب التوقيت الهجري.

وشارك المسلمون في المدينة مراسم احتفال المولد النبوي، والذي أقيم في الجامع الكبير، وفي شوارع المدينة وتم توزيع الحلوى مع قراءة بعض الأناشيد الدينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي رافق المحتفلين صباح اليوم، إن منذ ساعات الصباح الأولى تجمع العشرات من المواطنين وقاموا بمسيرة جابت شوارع المدينة حاملين الدفوف والأعلام والزينة، مرددين هتافات دينية تمجد بالرسول وتصدح بحبه.

وأوضح أنه "خلال المراسيم تم توزيع الطعام والحلوى على المواطنين احتفالاً بهذه المناسبة".

ويرغب المسلمون في إقليم كوردستان، بإيصال رسالة دينهم في مناسبة المولد النبوي، إلى أتباع الديانات الأخرى، وإثبات أن دين الإسلام هو دين التعايش وليس إقصاء الآخر.

إلى ذلك، أقامت المديرية العامة لأوقاف دهوك، احتفالاً دينياً بمناسبة المولد النبوي.

وأعلنت أوقاف دهوك، أن الاحتفال سيقام بعد صلاة عصر اليوم، في الجامع الكبير في مركز المدينة.

يذكر أن محافظة دهوك تقيم سنوياً الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يتم فيها القاء كلمات وأناشيد دينية بهذه المناسبة.