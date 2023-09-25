احتفالات في إقليم كوردستان بذكرى الاستفتاء السادسة (صور)

شفق نيوز/ شهد إقليم كوردستان، يوم الاثنين، احتفالات متنوعة بمناسبة ذكرى استفتاء انفصال الإقليم، وذلك بعد مرور ست سنوات على إجرائه.

واحتفل المواطنون الكورد، بهذه في مناطق الإقليم، والمناطق المتنازع عليها خارج الإقليم، بحسب ما وثقته عدسة وكالة شفق نيوز.

وأجرى إقليم كوردستان في يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء الاستقلال عن العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال وبنسبة مشاركة بلغت 72%.

وردت بغداد في حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.

وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.

ويقول إقليم كوردستان، إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين وصفته الحكومة في بغداد بغير الدستوري واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.