احتفالات عند "قلعة" أربيل بفوز الديمقراطي الكوردستاني بالانتخابات المحلية.. صور

شفق نيوز/ احتفل العشرات من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء اليوم الثلاثاء، وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالفوز في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني نظموا احتفالات عند قلعة أربيل احتفالا بفوز الحزب في الانتخابات، وحملوا اعلاماً للحزب.

وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، ثانياً بعد حصوله على 127 ألفاً و938 صوتاً، وفي كركوك حصل على 46 ألفاً و749 صوتاً، وفي ديالى 6804 أصوات.

ومساء اليوم الثلاثاء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.