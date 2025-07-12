احتفالات عارمة في شوارع دهوك (صور+فيديو)

شفق نيوز- دهوك

خرج الاف المواطنين من مدينة دهوك مساء السبت، إلى الشوارع، احتفالا بالفوز الذي حققه فريقهم (نادي دهوك) على القوة الجوية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، التي أقيمت على ارض المحافظة، وسط حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

وبعد اعلان صافرة النهاية عمّت الفرحة ارجاء المدينة حيث خرج الأهالي في مواكب سيارة جابت الشوارع الرئيسية، ورفع المحتفلون أعلام النادي وصور اللاعبين، مرددين الهتافات والاناشيد الرياضية التي تعكس مدى فخرهم بما تحقق.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ النادي اذ بلغ الفريق نهائي بطولة كأس العراق للمرة الأولى منذ تأسيسه، وهو ما اعتبره المشجعون إنجازا غير مسبوق يستحق الاحتفال.

ومن المقرر ان يلتقي نادي دهوك خصمه زاخو في المباراة النهائية المرتقبة والتي ستقام يوم الاربعاء المقبل، في مواجهة ذات طابع خاص كونها تجمع فريقين من محافظة دهوك، ما يضفي على اللقاء طابعًا جماهيرياً وحماساً غير اعتيادي في الشارع الرياضي الكوردستاني خصوصاً والعراق بشكل عام.