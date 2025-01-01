احتفالات رأس السنة في أربيل تخلف 20 طناً من النفايات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية أربيل، اليوم الأربعاء، عن جمع 20 طناً من النفايات في شوارع المدينة (عاصمة إقليم كوردستان) بعد احتفالات رأس السنة.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق البلدية نفذت حملة واسعة لتنظيف الشوارع والأماكن العامة التي شهدت احتفالات رأس السنة، حيث تمكنت من جمع الكمية المذكورة من النفايات.

وأوضحت المديرية أن الكمية التي تم جمعها هذا العام أقل بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسنًا في مستوى الوعي البيئي خلال الاحتفالات.