احتفالات الأرمن بعيد المسيح في كوردستان (صور)

شفق نيوز / احتفل المسيحيون الأرمن في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، بعيد ميلاد السيد المسيح، الذي يصادف 6 كانون الثاني حسب التقويم الشرقي.

وقال رئيس اللجنة الإدارية لكنيسة الأرمن في دهوك، يروانت أمينيان، لوكالة شفق نيوز، إن "الأرمن احتفلوا اليوم وسط أجواء من الاستقرار بإقامة طقوس دينية في الكنائس الأربع للأرمن في مدينتي دهوك وزاخو".

وأضاف أمينيان، أن "الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا حالت دون الاحتفال بالأعياد السابقة، واقتصارها على تبادل التهاني في المنازل والتهاني في الكنائس فقط".

وأوضح رئيس اللجنة الإدارية لكنيسة الأرمن، أن "الارمن عانوا كالمسيحيين عامة في العراق، من الاضطهاد والعنف مما أدا بهم إلى اللجوء إلى إقليم كوردستان، من المحافظات الأخرى قبل سنوات".

ولفت إلى أن "عدد العائلات الأرمنية في مدينة دهوك، كان يبلغ عشرين عائلة، وبعد عودة الأرمن من المحافظات الأخرى إلى دهوك، أصبح عدد العائلات الأرمنية بحدود 100 عائلة، وفي زاخو أكثر من 160 عائلة أرمنية".

وحول عدد الأرمن في إقليم كوردستان ككل، أشار مسؤول اللجنة الادارية لكنيسة الأرمن، إلى أن "العدد يصل إلى أربعة آلاف نسمة، وفي العراق لا يزيد عددهم عن 10 آلاف، بعد أن كان العدد يصل إلى أكثر من عشرين ألف أرمني".