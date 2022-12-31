"احتضنت العراقيين".. هكذا تودع السليمانية آخر ليالي 2022 (صور)

شفق نيوز/ مع بدء العد التنازلي للعام 2022، واستقبال العام الجديد، ترتدي مدينة السليمانية حلة جديدة من معالم الفرح والسرور وهي تحتضن جميع مواطني العراق وضيوف البلد من خارجه في آواخر ليالي عام 2022.

حفلات الاغاني تجمع المواطنين

يوميا ومنذ الساعة السابعة مساء ولغاية ساعة متأخرة من الليل يحيي عدد من الفنانين الكورد ليالى السليمانية في شارع سالم ضمن كرنفال العام الجديد، وفق ما يقول كاروان حسين وهو مواطن من اهالي اربيل جاء لقضاء ليلة من ليالي الاحتفال برأس السنة الجديدة في السليمانية

ويضيف حسين لوكالة شفق نيوز، ان حفلات الغناء تخلق اجواء رومانسية تختلط مع اجواء الشتاء، والكل يندمج مع الحان وكلمات الغناء الكوردي من خلال نخبة من الفنانين .

ويقول أيضا، أن عدداً من الفنانين الكورد يشاركون في حفل الليل، ويتجمهر المواطنين ويردد بعضهم كلمات الاغاني ويتمنى آخرين امنيات خاصة مع نهاية العام .

وعن المشاركين في هذه الليلة، يبين كاروان، أن كل من "الفنانة جوبي فتاح والفنان روز كريم والفنان رةوا جمال والفنان سنگر كمال والفنان فالان والفنان ساسان "، وغيرهم شارك في حفل الغناء .

فعاليات "بهلوانية" تجذب السياح

فقرات قد لا تسعد الأطفال وحسب كما يعتقد الكثير من الناس بل تجذب الكبار كذلك كما يقول "ياسر" السائح من العاصمة بغداد، الذي يرى أنها "لا تمثل نوع معين من الفقرات كما شاهدناها هنا في ليالى رأس السنة في السليمانية ، بل يتم أدائها بأكثر"، مبينا أن "البلياتشو أو المهرج يقوم بعدد من الحركات المرحة المسلية التي تبهج مختلف الأعمار".

ويشير ياسر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن هناك أيضاً البهلوان الذي يقوم ببعض الحركات المبهرة، بل ومنها المثيرة التي تجذب الكثير من الناس لمتابعتها".

ويضيف ياسر "يمكنك مشاهدة الفقرات البهلوانية أساساً في السيرك ، لكن في نفس الوقت نحن نشاهدها هنا في شارع سالم وسط عدد كبير من المواطنين، موضحا أن القائمين على احتفالات رأس السنة يوفرون هذه الفقرات لزوارها كأحد الفعاليات الجاذبة لهم، خصوصاً وأن هذه الفقرات لا تكلف المكان الذي يقدمها الكثير من المال بعكس فقرات ترفيهية أخرى كالغناء والمسرحيات .

بابا نويل وليالى رأس السنة

في أواخر العام الماضي وبداية العام المقبل، تظهر شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل المرتبطة بالكريسماس وأعياد الميلاد، ليوزع الهدايا على الأطفال، توضح لينا احمد لوكالة شفق نيوز، ان شخصية بابا نويل تمثل الشخصية الأكثر ارتباطا بذهن الأطفال في أعياد رأس السنة من خلال ارتدائه هذا الزي البهيج الذي يذهب بخيال الأطفال بعيداً الى القصص الخيالية المرتبطة بالعربة والهدايا.

وتقول أحمد، هنا القائمون على هذا الكرنفال جاؤوا بشخصية بابا نويل ونشاهد مدى فرحة الأطفال برؤيتهم له وكيف ترتبط مشاعرهم بتلك الشخصية التي ينظر فيها الاطفال للعيد من خلال هيئة العجوز ذو الرداء الأحمر واللحية البيضاء .

نشاطات خاصة بالأطفال

الرسم على وجوه الأطفال المحتفلين بليلة رأس السنة الميلادية هنا في شارع سالم تعد محطة مهمة لجميع الأطفال الذين يأتون لهذا الكرنفال كما تقول ام مريم وهي سائحة من محافظة واسط، وتؤكد لوكالة شفق نيوز، أن الأطفال يحبون في الاحتفالات والأعياد الرسم على الوجه، ويفضلون دائما أن يرسموا أشكال محببة لديهم على وجوههم من أشكال حيوانات كالقطة و الأسد و الكلب، أو من الفراشات، وأشكال شخصيات كرتونية كسوبر مان وسبيدر مان وحورية البحر، وكذلك بعض الألوان المرتبطة بألوان العلم .

ماركت مسائي كبير

لم تقتصر الاحتفالات في ليالي رأس السنة الميلادية الجديدة في محافظة السليمانية على الغناء ونشاطات الأطفال فحسب بل قام القائمون على كرنفال العام الجديد بافتتاح سوق، كما تقول هاوزين وهي احدى المشاركات في هذا السوق.

وتبين، لوكالة شفق نيوز، أن قرابة (80) كاسب وكاسبة يشاركون في هذا السوق الذي يضم العديد من السلع والمنتجات محلية الصنع خصوصا تلك المرتبطة بأعياد الميلاد، موضحة أن السوق هذا يفتح أبوابه للمتبضعين من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الحادية عشر مساء.