احتراق 6 محال تجارية في سهل نينوى.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، باحتراق عدد من المحال التجارية في قضاء شيخان شمال غرب سهل نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم في فرن بقضاء شيخان وتوسعت النيران إلى المحال المجاورة ما تسبب باحتراق 6 محال بشكل كامل".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن خسائر مادية فقط دون أن يخلف إصابات بشرية".

ويقع قضاء شيخان شمال غرب سهل نينوى، وهو جزء من المنطقة الجغرافية التي تمتد عبر السهول بين محافظتي دهوك ونينوى، ويتبع إداريا إلى دهوك.