أربيل تحصي الخسائر الناجمة عن حريق مخيم "هرشم" للنازحين

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء "عنكاوا" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، احتراق نحو 16 كرفانا في مخيم هرشم للنازحين الكائن ضمن الحدود الإدارية للقضاء المذكور.

وقال قائممقام "عنكاوا" رامي نوري في تصريح أدلى به للصحفيين، إنه "للأسف ووفقا للإحصائيات الأولية فإنه من 14 - 16 كرافنا احترق داخل المخيم".

وأضاف أنه "لم نسجل أية خسائر بالأرواح باستثناء الأضرار المادية"، مؤكدا أن "جميع النازحين داخل المخيم يتمتعون بالصحة والسلامة".

كما أشار نوري إلى وصول فرق الأطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني في أربيل إلى محل الحادث حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق و إخماده بوقت قياسي.