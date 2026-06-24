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    • احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل

    احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل اندلاع حريق في مستودعين للمواد الغذائية في مدينة أربيل
    2026-06-24T08:10:47+00:00

    شفق نيوز - أربيل

    اندلع حريق في مستودعين تجاريين بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، فيما أكدت فرق الإطفاء السيطرة على النيران وإخمادها.

    وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان علي، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في مستودعين للمواد الغذائية نتيجة عدم الالتزام بتعليمات السلامة والأمان، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني سارعت فور وقوع الحادث إلى مكان الحريق وتمكنت من احتوائه والسيطرة عليه.

    وأضاف أن "الأضرار اقتصرت على الجانب المادي فقط، وتعمل الفرق المختصة حالياً على تبريد الموقع لضمان عدم تجدد النيران".

    احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل
    احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل
    احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل
    احتراق مستودعين تجاريين لتخزين المواد الغذائية في أربيل

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