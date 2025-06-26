احتراق أراض زراعية بقصف مدفعي تركي استهدف "العماليين" في دهوك

شفق نيوز - دهوك

أفاد شهود عيان في دهوك، مساء اليوم الخميس، باحتراق أراضٍ زراعية إثر قصف مدفعي تركي استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني بقضاء العمادية شمالي المحافظة.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، أن "المدفعية التركية كثفت ضرباتها اليوم على مواقع للحزب على سفوح جبل كاره‌ الواقع بالعمادية شمالي محافظة دهوك".

كما أكدت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، أن "المدفعية التركية ومنذ عدة أيام تواصل قصفها بشكل يومي على تلك المناطق وبشكل خاص على قرى گرگاش، وديره ش، وره زيكي، ومژێ، وكه‌ڤنه‌ مژێ، وسپیندار، التابعة لمنطقة به‌ریگاره‌".

وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة في مزارع ومراعي السكان المحليين، كما التهمت النيران الناتجة عن القصف آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية والغابات المحيطة بالقرى، دون معرفة حجم الخسائر بشكل دقيق حتى الآن.