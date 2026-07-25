احتراق ثلاث صهاريج وقود يشعل حريقاً كبيراً على طريق دهوك- الموصل

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر نفطي، ليل السبت- الأحد، باحتراق ثلاث صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى، ما تسبب باندلاع حريق كبير وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اشتعلت في الصهاريج أثناء وجودها على الطريق الرئيس قرب ناحية فايدة، ما أثار حالة من الهلع بين سائقي المركبات والمارة ودفع بعضهم إلى الابتعاد عن موقع الحريق خشية وقوع انفجارات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وباشرت عمليات إخماد النيران وتبريد الصهاريج، بالتزامن مع تنظيم حركة المركبات وإغلاق جزء من الطريق بصورة مؤقتة لتسهيل وصول فرق الطوارئ ومنع امتداد الحريق.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها المصدر، لم ترد حتى الآن أنباء مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية، فيما لم يصدر بيان رسمي يوضح أسباب اشتعال الصهاريج أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الحادث.

ويشهد طريق دهوك- الموصل حركة مكثفة لصهاريج نقل الوقود والمركبات التجارية، فيما سبق أن حذر سائقون يعملون على هذا الخط من مخاطر بقاء الصهاريج المحملة لفترات طويلة قرب نقاط التفتيش والأراضي الزراعية التي تتكرر فيها الحرائق خلال فصل الصيف.

وسجل الطريق خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، من بينها احتراق صهريج وقود في حزيران 2025 أسفر عن وفاة سائقه، فضلاً عن انفجار صهريج على طريق دهوك- فايدة في عام 2022 تسبب بإصابة عدد من المدنيين وعناصر الدفاع المدني.