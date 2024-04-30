احتجاج أمام مقر "الاتحاد الوطني" في اربيل للمطالبة بمنع تهريب بيض المائدة من إيران

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من منتجي بيض المائدة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، متهمين الحزب بالتواطؤ في تسهيل عمليات ادخال البيض من إيران إلى إقليم كردستان العراق.

وقال عدد من المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن البيض المستورد من إيران بطريقة غير قانونية تبلغ رسومه 4000 دولار لكل شحنة تزن 40 طناً ويتم تهريبها إلى إقليم كوردستان. مشيرين إلى أن حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة الزراعة العراقية قررت عدم السماح بدخول البيض المستورد. ولذلك، فإن 180 من أصحاب مزارع البيض في العراق وكوردستان غير راضين على عمليات التهريب التي تضر بانتاجهم.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل للمطالبة بوقف تهريب البيض.

من ناحية أخرى، أكدوا أنهم سيستمرون في الاحتجاج مطالبين بإنهاء عمليات تسهيل دخول البيض ذي النوعية الرديئة الذي يتم تهريبه إلى إقليم كوردستان.

ظم مجموعة من أصحاب حقول الدواجن لانتاج مادة بيض المائدة وأفراخ الدجاج، يوم الخميس (18 نيسان الجاري)، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان في مدينة اربيل، مطالبين بإغلاق معبر باشماخ الحدودي الدولي بين اقليم كوردستان العراق وايران، أمام عمليات تهريب البيض الى داخل البلاد.