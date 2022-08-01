احتجاج لموظفي سجن الإصلاح في اربيل على زيادة ساعات الدوام

شفق نيوز/ تجمع العشرات من موظفي سجن الإصلاح في مدينة اربيل اليوم الاثنين احتجاجا على زيادة ساعات الدوام.

وقال عبدالله ورتي الذي يعمل في السجن لوكالة شفق نيوز ان "التجمع هو للاحتجاج على قرار المدير العام الجديد للسجن الذي رفع ساعات الدوام إلى أكثر من عشر ساعات".

وأضاف ورتي ان "مطالب المحتجين هي اعادة ساعات الدوام الى ما كانت عليه سابقا 8 ساعات، لان بقاءها هكذا هو ظلم لنا، خاصة انه لا توجد مخصصات اضافية على الراتب مقابل هذه الزيادة".

من جانبه قال مدير عام السجن شاخوان سامان في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "القرار تم اتخاذه لاستيعاب الضغوط على السجن في الوقت الحالي، مشيرا الى انه "سيتم الاجتماع مع الموظفين للخروج بقرار يناسب الوضع الإداري في السجن اضافة الى مراعاة مصلحة الموظفين".