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احتجاج في السليمانية ضد القصف التركي على سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T14:20:01+0000
احتجاج في السليمانية ضد القصف التركي على سنجار

شفق نيوز/ احتج العشرات من مؤيدي حزب العمال الكوردستاني وبعض مواطني السليمانية أمام الحديقة العامة في مدينة السليمانية ضد الهجمات التركية الاخيرة ضد سنجار وقتل قيادات من حزب العمال الكوردستاني.

وقال نبز خالد أحد المشاركين بالاحتجاج لوكالة شفق نيوز؛ "نحتج اليوم ضد الهجمات التركية على قضاء سنجار وأراضي كوردستان واستشهاد قيادات من قوات الحماية الشعبية"، مشيرا الى "قصف مستشفى خاص قبل ساعة في سنجار واستشهاد عدد من المواطنين عند إخلائهم الجرحى".

وحمّل خالد "الحكومة التركية مسؤولية هذا القصف الوحشي ونستنكر موقف حكومة الإقليم الصامت حول تلك الانتهاكات، نريد إيصال صوتنا إلى المجتمع الدولي والجماهير في كوردستان لرفضنا هذه الممارسات الهمجية والإنسانية".

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