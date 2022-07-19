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احتجاج على تأخر صرف الرواتب في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-19T07:56:26+0000
احتجاج على تأخر صرف الرواتب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تجمع عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبلديات، يوم الثلاثاء، أمام مصرف شيروانة الحكومي في إدارة گرميان احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية لشهر حزيران الماضي.

وقال كامران غلام وهو أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز، "كان من المقرر أن نتسلم رواتبنا مطلع هذا الشهر، إلا أن ذلك لم يحصل بحجة عدم توفر السيولة المالي في المصرف الحكومي".

وأضاف أن هناك عدم مساواة في استحقاقات الموظفين فالبعض يتسلم رواتبه والبعض الآخر ينتظر مصيره دون ان تحدد الجهات المسؤولة اي موعد حقيقي.

وطالب المحتجون من حكومة الاقليم حسم هذه المشكلة التي باتت تتكرر بين الحين والاخر والتي انعكست سلبا على وضع الموظفين.

وفي اطار متصل تجمع عدد من موظفي جامعة السليمانية صباح اليوم امام رئاسة الجامعة للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية.

وقال مراد محمد وهو احد المحتجين: لا يجوز هذا الإجحاف في حقنا وقد طالبا في الفترات السابقة أن يتم حسم موضوع الرواتب المدخرة وقضية الترفيعات والعلاوات لكن تفاجئنا بعدم صرف حتى الرواتب الشهرية، ونحن في وقت الماضي أخبرنا الجهات الرسمية أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنضطر لاعلان الاضراب عن الدوام الرسمي مطلع السنة الدراسية الجديدة، لكن لم تكن هنالك اي استجابة جادة لغاية الان".

واشار مراد انه "في حال استمر هذا الوضع هكذا قد نضطر لاتخاذ إجراء نجده مناسبة قد يكون اضرابا او القيام بتظاهرات أوسع".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان الانتهاء من توزيع رواتب شهر حزيران، في يوم السابع من شهر تموز الجاري، الا ان عدداً كبيراً من الموظفين لم يتسلموا الرواتب في تلك المدة بسبب عدم توفر السيولة المادية في المصارف الحكومية في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.

 

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