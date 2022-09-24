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‏ احتجاجاً على مقتل "أميني".. وقفة تندد بسياسات إيران في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-24T09:01:10+0000
‏ احتجاجاً على مقتل "أميني".. وقفة تندد بسياسات إيران في أربيل (صور)

شفق نيوز / ‏تجمع عدد كبير من الناشطين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، احتجاجاً على مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، في سجون طهران قبل أيام.

‏وقال الناشط  الإيراني محمد عزيزي، الذي شارك في التظاهرة، لوكالة شفق نيوز: "جئنا إلى هنا اليوم للتنديد بالسياسة الإيرانية تجاه الشعب الكوردي والتنديد أيضاً بهذه الجريمة التي ارتكبها النظام الإيراني بحق هذه الفتاة".

‏وبدورها، أشارت الناشطة الإيرانية، سها زهاوي، خلال حديثها للوكالة، إلى أن "تواجد هذا العدد الكبير من الناس، هو دليل على رفض للسياسات الإيرانية خاصة ضد المرأة حيث أردنا اليوم توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي من خلال التجمع أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، لكي يتحركوا ضد هذا النظام الديكتاتوري".

‏هذا وردد المحتجون في أربيل، هتافات لمناصرة المرأة في إيران، بالقول إن "المرأة الحياة الحرية" فضلاً عن هتافات أخرى ضد النظام الإيراني.

وكانت احتجاجات اندلعت في أنحاء إيران في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنيّة بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة، فيما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن تحقيقاً سيُفتح بخصوص وفاة الشابة أميني.

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