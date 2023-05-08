احتجاجاً على عرقلة اجراء الانتخابات.. العدل الكوردستانية تنسحب من برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت جماعة العدل الكوردستانية، يوم الاثنين، استقالة برلمانييها البالغ عددهم 7 من برلمان إقليم كوردستان.

وكان رئيس الجماعة علي باپير قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سبب الاستقالة هو العرقلة بإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم، وهذا الأمر "وصمة كبيرة على مجمل العملية السياسية في اقليم كوردستان وهناك مخاطر جدية على كيانه".

وألقت الخلافات السياسية لاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

ويشهد إقليم كوردستان انقساماً سياسياً حاداً حول إجراء انتخابات البرلمان، في وقت يدعو مواطنو الإقليم الى سرعة إجراء الانتخابات.

ويؤكد المواطنون، أن إجراء الانتخابات في الوقت الذي تم إقراره من قبل رئيس إقليم كوردستان سيعيد ترتيب الأوراق السياسية في الإقليم.

ويقول المواطنون إن تأخير إجراء هذا الاستحقاق يؤزم من الأوضاع ويعطي مؤشرات على عدم التوافق بين الحزبين الكورديين الرئيسين.