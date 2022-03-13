احتجاجاً على ارتفاع البنزين.. قطع شوارع رئيسية في السليمانية وكرميان

شفق نيوز/ أقدم العشرات من سائقي مركبات الأجرة في السليمانية، يوم الأحد، على قطع طريق القناة وسط المدينة فيما تظاهر عدد آخر أمام مبنى قائمقامية السليمانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

وتعتبر مادة البنزين من الضروريات اليومية لسائقي المركبات، إلا أن الإدارة المحلية في السليمانية لم تتمكن حتى الآن من ضبط سعر المحروقات وإيجاد حل مناسب لهذه المشاكل التي تؤثر على المواطنين.

وارتفعت أسعار مادة البنزين في إقليم كردستان، حيث وصلت سعر اللتر الواحد إلى أكثر من ألف دينار عراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنزين يباع حاليا في مدينة السليمانية بسعر 1100 دينار لدرجة السوبر، فيما وصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي (محسن) إلى 1025 ديناراً.

ونتيجة للارتفاع المتواصل لمادة البنزين تخرج العديد من المظاهرات في عدة مدن من محافظة السليمانية وإدارة رابرين وكرميان، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

وقال مراسل شفق نيوز إن المحتجون طالبوا بتدخل حكومتي بغداد وأربيل بحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدين استمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم. كما أقدم سواق المركبات على قطع الطريق المقابل لإدارة گرميان احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال أحد السائقين المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز إن "قطع الطريق هو تعبير صارخ من سواق المركبات للظلم الذي يتعرض له سواق المركبات بسبب غياب السياسة الاقتصادية".