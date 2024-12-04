احتجاجات أمام ممثلية الأمم المتحدة في اربيل ضد وزارة المالية العراقية

شفق نيوز/ نظم العشرات من الناشطين المدنيين، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى ممثلية الأمم المتحدة في مدينة اربيل ضد وزارة المالية الاتحادية لعدم إرسال رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بشكل كامل إلى إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان هؤلاء الناشطين قدموا مذكرة احتجاج إلى الامم المتحدة، والى مجموعة من قنصليات الدول الاجنبية بينها امريكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا، مبينا أن المذكرة تتضمن شرحا عن تأخير صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وبهذا الصدد قال رزكار الشيخ علي رئيس المنظمة الدولية للبيشمركة في مؤتمر صحفي، إن ما تقوم به الحكومة الاتحادية من تأخير وعدم صرف الرواتب تعد عقوبة بحق حكومة وشعب اقليم كوردستان.

وأضاف أن هذه العقوبة شوفينية ومتعمدة من قبل الحكومة الاتحادية ومجموعة من المسؤولين بينهم وزير المالية طيف سامي.

في غضون ذلك تشهد محافظة السليمانية وضواحيها حالة من الإضراب الواسع في عدد من المؤسسات بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من شهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية ان هذا التأخر، الذي يشمل مناطق السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في كرميان ورابرين، دفع العديد من المؤسسات إلى إعلان الإضراب عن العمل.

وأضاف انه، لم يقتصر الأمر على تعليق الدراسة في عدد من المدارس، بل امتد الإضراب ليشمل مؤسسات خدمية أخرى مثل إدارة الكهرباء والغابات ، بالإضافة إلى بلدية غرب كوردستان التي أعلنت تعليق دوامها وكذلك في إدارة منطقة گرمیان.

و تتكرر أزمة تأخر الرواتب في إقليم كوردستان، مما يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة، ومحافظة السليمانية ومحيطها تتأثر بشكل خاص نتيجة اعتماد عدد كبير من الموظفين والمواطنين على الرواتب كدخل رئيسي.

و تزامنت هذه الأزمة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لحل الأزمة وتجنب تصعيد الاحتجاجات.