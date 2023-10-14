احتجاجات لأصحاب محال علوة خضار غرب السليمانية

شفق نيوز/ احتج أصحاب المحال في علوة غرب السليمانية، يوم السبت، على تأخير إنجاز العلوة و بناء أخرى منافسة لهم.

وقال برزان ياسين ممثل أصحاب المحلات المحتجة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ 25 حزيران 2016 تمت المباشرة بعلوة غرب السليمانية وقمنا بتسليم المبالغ للمستثمر على أن تنجز العلوة في مدة اقصاها عام ونصف، لكن لغاية الآن العلوة لم تنجز بصورة كاملة، وهنالك 19 نقطة ومرحلة لم تنفذ وفقا للعقد المبرم بين المستثمر وأصحاب المحلات".

واضاف، "اننا ولمرات عديدة تحدثنا مع هيئة استثمار المحافظة وأكدوا لنا ان الخلل بسبب تلكؤ المستثمر، كما زرنا رئيسة بلديات السليمانية، وهي الأخرى أكدت اننا على حق وبعدها ولأربع مرات قمنا بزيارة منزل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية وقالوا لنا: سنقدم طلبكم له لكن لغاية الآن لا يوجد رد لمطالبنا".

وطالب المحتجون من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني التدخل لحل هذه المشكلة وإتمام متطلبات العقد المبرم بين أصحاب المحال والمستثمر"، مشيرا إلى "انجاز علوة منافسة أخرى في وقت ان المدينة لا تتطلب وجود علوتين كما، وتم إخبارنا قبل شراء المحال أنه سيتم إنجاز علوة واحدة فقط".