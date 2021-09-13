احتجاجات للخريجين والمحاضرين المجانيين في السليمانية وحلبجة.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد والمحاضرين المجانيين في محافظتي السليمانية وحلبجة باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تظاهرة للمطالبة بالتعيين على الملاك الحكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من خرجي الكليات والمعاهد والمحاضرين المجانيين في السليمانية تظاهروا، اليوم، امام مبنى تربية المحافظة رافعين طلباتهم بالتعيين الحكومي.

وأوضح أن العشرات من الخريجين والمحاضرين المجانيين في حلبحة تظاهروا أيضاً، امام مبنى المحافظة رافعين مطالبهم بنيل حقوقهم في التعيينات.

وأشار مراسلنا إلى أن كلتا التظاهرتين رفعتا شعارات تطالب بانصافهم وتعيينهم على الملاك العام أو بصفة عقود أسوة بباقي المحاضرين والخريجين في وسط وجنوبي العراق.

وبينأن المتظاهرين في كلتا المدينتين طالبوا الجهات المعنية بالعمل الحثيث من أجل فسح المجال للطاقات الشبابية لبناء الاقليم من خلال دخولهم في المعترك المهني.

وبدوره أكد محافظ حلبجة ازاد توفيق رحيم خلال لقائه بعدد من المحتجين انه سيعمل جاهدا لإيصال صوت المحتجين إلى الجهات المعنية وسيعمل على تخصيص درجات وظيفية خاصة بمحافظة حلبجة كونها من أكثر المحافظات تضررا