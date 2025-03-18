احتجاجات بالسليمانية ضد تحويل حديقة عامة لوحدات سكنية: يشكل تهديداً للبيئة

شفق نيوز/ نظم مواطنو منطقتي كاريزا ويشك في السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار صادر عن بلدية المحافظة يقضي بتحويل إحدى الحدائق العامة إلى أراضٍ سكنية لتعويض العوائل المتضررة من إقامة شارع جديد على حدود منازلهم.

وأكد جمال سعيد، المتحدث باسم المحتجين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يشكل تهديداً للبيئة والحياة الاجتماعية في المنطقة، حيث تعد الحديقة متنفسًا حيويًا للسكان".

وقال إن "القرار غير قانوني لأن تصنيف الأرض زراعي، ولا يجوز تحويله إلى سكني، كما أن فقدان الحديقة سيؤثر سلباً علينا جميعاً".

وطالب المحتجون بلدية السليمانية بالتراجع عن القرار وإيجاد بدائل أخرى لتعويض المتضررين، إما من خلال تخصيص أراضٍ في مناطق أخرى، أو تقديم تعويض مالي مناسب، كما ناشدوا الجهات الرسمية التدخل لحل الأزمة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وتواجه السليمانية تحديات متزايدة في التخطيط العمراني، حيث تتسبب مشاريع البنية التحتية في إعادة توزيع الأراضي وتعويض المتضررين، ومع تزايد الحاجة إلى التوسع السكاني، تتكرر الخلافات بين قرارات البلدية وحقوق السكان في الحفاظ على المساحات الخضراء.