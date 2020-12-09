احتجاجات السليمانية.. سقوط عنصر بيشمركة وإحراق مقرات أحزاب في بنجوين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي يوم الأربعاء بسقوط ضحية من قوات البيشمركة وإصابة عدة متظاهرين وإحراق مقرات أحزاب خلال أعمال عنف في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية.

وقال قائمقام بنجوين زانا رحمان لوكالة شفق نيوز، إن "أحد أفراد البيشمركة سقط ضحية خلال صدامات مع متظاهرين ليلة أمس في بنجوين، فيما أصيب 4 متظاهرين بجروح".

وأضاف أن "المتظاهرين أحرقوا مقرات الأحزاب في المدينة، إضافة دار ضيافة قائممقامية بنجوين ودار ضيافة مدير منفذ باشماخ اللواء مريوان".

وتشهد السليمانية منذ أسبوع احتجاجات على تأخر صرف الرواتب تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ضحايا وجرحى إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.