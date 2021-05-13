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احباط هجمات داعشية خلال العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-13T10:18:01+0000
احباط هجمات داعشية خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس عن اعتقال خلية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات في منطقة ريف دير الزور شرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي "أحبطت قواتنا هجمات إرهابية كانت وشيكة في اليوم الأول من عيد الفطر في منطقة دير الزور".

وأوضح قسد أنها تمكنت من "في ساعات الصباح الأولى من تفكيك خلية إرهابية مكوّنة من 39 مرتزقاً تابعين لداعش في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي ".

وأضافت أنها "ألقت القبض على مرتزقتها ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والوثائق التي كانت بحوزتها".

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