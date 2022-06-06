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اجتماع يجمع نيجيرفان بارزاني وممثلي المكونات التركمانية والمسيحية في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T07:51:36+0000
اجتماع يجمع نيجيرفان بارزاني وممثلي المكونات التركمانية والمسيحية في كوردستان

شفق نيوز/ يجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، في اربيل مع ممثلي المكونات التركمانية والمسيحية في الاقليم.

وقال المستشار السياسي لرئيس الاقليم دلشاد شهاب، لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع مع ممثلي كل المكونات التركمانية والمسيحية والارمن، ويضم 11 برلمانيا هم رؤساء احزاب هذه المكونات.

وبين شهاب، أن الهدف من الاجتماع مناقشة موضوع الانتخابات من منطلق الاهتمام الذي يبديه رئيس الاقليم للمكونات وضمان حقوقهم، لافتا الى أن الاجتماع هو من اجل ايلاء الاهتمام بتلك المكونات وضمان حقوقهم في الانتخابات القادمة.

 

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