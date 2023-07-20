اجتماع يجمع مسعود بارزاني ووزير الجيوش الفرنسية في اربيل

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو في منتجع صلاح الدين بمحافظة اربيل.

وبحسب بيان صدر عن مكتب بارزاني، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع السياسية في العالم والمنطقة والعراق، الى جانب الإشارة الى الصداقة التاريخية بين شعبي كوردستان وفرنسا، موضحا أنه جرى التأكيد على الصداقة والعلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين .

وفي اللقاء ايضا جرى تبادل وجهات النظر بشأن تهديدات داعش والفكر المتطرف على العراق و المنطقة.