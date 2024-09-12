اجتماع يجمع مسعود بارزاني وبزشكيان في أربيل

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وصل إلى مدينة أربيل صباحاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزعيمين عقدا اجتماعاً في اربيل ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصباح اليوم، انطلقت في أربيل مباحثات جمعَت بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل إلى المدينة صباحاً في زيارة رسمية.

وكان في استقبال بزشكيان لدى وصوله مطار أربيل الدولي، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاءات أجراها بزشكيان في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين العراقيين، وتعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.