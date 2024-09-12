اجتماع مشترك بين رئيسي الإقليم وحكومة كوردستان مع الرئيس الإيراني.. صور

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس مباحثات مشتركة في أربيل، جمعت بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وجاء الاجتماع عقب وصول الرئيس الايراني إلى أربيل صباحاً، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أربيل في زيارة رسمية، حيث استقبله رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين بمراسم رسمية في مطار أربيل الدولي.

وتأتي الزيارة بعد لقاءات أجراها بزشكيان في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين العراقيين.

وتعد هذه أول زيارة خارجية للرئيس الإيراني منذ توليه منصبه، وتهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث من المقرر أن يعقد بزشكيان اجتماعات مع القادة الكورد في أربيل والسليمانية.