اجتماع مرتقب للديمقراطي والاتحاد في أربيل بمشاركة بارزاني وطالباني

شفق نيوز- أربيل

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي سيعقد في منطقة بيرمام بأربيل، سيشهد مشاركة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وعدد من القياديين في الحزبين".

وأضاف أن "الاجتماع سيركز على توحيد الصف الكوردي في بغداد، لا سيما في ما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، كمحور رئيسي في اللقاء".

ويوم أمس، أعلن مقر بارزاني، أنه "من منطلق الحرص على استمرار الحوار بهدوء، ومراعاةً للظروف العامة والمصلحة العليا، رأينا أن نمنح الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد فرصة أخيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة".

ولفت إلى انه "قد كان ولا يزال إيماننا راسخًا بأن الحوار هو السبيل الأفضل، وأنه من خلال الفهم المتبادل يمكننا حل جميع القضايا العالقة".