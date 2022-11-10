اجتماع مرتقب للحزب الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ ‏كشف عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بلّند إسماعيل، عن عقد أول اجتماع للجنة الأسبوع المقبل، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي.

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز ان "سيتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، والذي قد يتكون من 15 الى 17 شخصا".

ويعقد الاجتماع برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني، وحضور النائب الأول للرئيس نيجيرفان بارزاني، والنائب الثاني مسرور بارزاني.

وأوضح إسماعيل، أنه تقرر الغاء منصب سكرتير المكتب السياسي بشكل نهائي.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عقد مؤتمره الرابع عشر في دهوك في 3 تشرين الثاني 2022 بمشاركة أكثر من 1000 عضو وانتهى، بإعادة انتخاب مسعود بارزاني زعيما للحزب، ونيجيرفان بارزاني نائباً أول، ومسرور بارزاني نائباً ثان.