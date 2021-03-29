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اجتماع مرتقب بين نيجيرفان بارزاني وإيمانويل ماكرون

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T11:09:57+0000
اجتماع مرتقب بين نيجيرفان بارزاني وإيمانويل ماكرون

شفق نيوز/ تلبية لدعوة رسمية من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسي، يزور نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان فرنسا ويجتمع غداً، الثلاثاء ٣٠ آذار ٢٠٢١، في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس ماكرون.

وسيبحث الرئيسان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة، وباء كوفيد-١٩ وتداعياته، مخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين. بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

 

 

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