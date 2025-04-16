اجتماع مرتقب بين بغداد واربيل لحسم ملف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مهم سيُعقد يوم السبت المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمناقشة ملف تصدير نفط الإقليم، وذلك بحضور ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وقال صباح خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ملف تصدير النفط يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة الإقليم، وقد أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بهذا الملف"، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بملف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في إقليم كوردستان، أوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء أن "الوفود السياسية توصلت خلال اجتماعاتها السابقة إلى تفاهمات مهمة من شأنها تيسير عملية تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد خطوات لاحقة للانفتاح على الأطراف الأخرى بهدف تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات القائمة".