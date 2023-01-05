اجتماع قريب للحزبين في كوردستان.. "كاكه حمه" يكشف التفاصيل

شفق نيوز/ كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني حمه حاجي محمود، اليوم الخميس، عن اجتماع "قريب جدا" للحزبين الوطني والديمقراطي الكوردستانيين، مؤكداً أن برلمان كوردستان سيلتئم لتنفيذ مقررات هذا الاجتماع.

وقال محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي جيدة، مبينا ان الحزبين سيلتقيان قريبا جدا لمناقشة القضايا العالقة وكذلك تغيير بعض الوزراء.

واضاف محمود، المعروف لدى الاوساط الشعبية بـ"كاكه حمه"، أن برلمان كوردستان سيلتئم بعد اجتماع الحزبين، ويصوت على جميع بنود الاتفاق بين الحزبين.

وعن العلاقات بين المركز والاقليم، أوضح حاجي محمود، ان العلاقات جيدة بين بغداد واربيل، لكن هناك مشكلة في بغداد كون ان رئيس الوزراء لا يستطيع بمفرده تطبيق جميع القرارات، كما لا يوجد اتفاق شامل في بغداد على جميع القضايا بين الاطراف العراقية .

وعن تأثيرات سعر صرف الدولار، اكد الامين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني، أن التغييرات التي تحصل يوميا في سعر صرف الدولار المتضرر منها الحكومة والمواطن والسبب هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإذا ما استقر سعر الدولار فإن المستفيد هي الحكومة والمواطن كذلك .