اجتماع في أربيل يخرج بتوصيات ضد "خطاب الكراهية" وحكومة كوردستان تحذر

شفق نيوز/ أعلن ممثل حكومة اقليم كوردستان خيري بوزاني، صدور توصيات ضد خطاب الكراهية عقب اجتماع عقد، اليوم الاثنين، في هيئة حقوق الإنسان بأربيل.ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تصريحات أدلت بها شخصية إيزيدية حول الإسلام والنبي محمد (ص). واحتضنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان ومقرها أربيل، اجتماعاً مع ممثلي كافة الجهات المعنية من الوزارات والمحاكم ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة إقليم كوردستان، لمناقشة ما جرى مؤخراً في إقليم كوردستان.وقال بوزاني لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع خرج بعدة قرارات وتعليمات على كافة الأطراف الالتزام بها حتى نجاح الانتخابات النيابية في الإقليم".وأضاف، أن "إقليم كوردستان شهدت مؤخراً ظهور خطاب الكراهية في عدة منابر، وهذا شيء خطير يؤدي الى عدم الاستقرار".وتابع، "لدينا فراغاً قانونياً لم يعالج هذه المشكلة ونحن ننتظر الدورة البرلمانية الجديدة لتشريع قانون ضد خطاب الكراهية".وكان وفد من المجلس الروحاني الايزيدي زار الخميس الماضي مقر اتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل، لتقديم اعتذار ومناقشة سبل تعزيز روح العيش المشترك في إقليم كوردستان.وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان الدكتور بشتيوان صادق، قد رافق الوفد الايزيدي.