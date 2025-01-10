اجتماع "غير عادي" لحكومة كوردستان بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عزمها عقد اجتماع غير عادي لمناقشة مسألة رواتب الموظفين الكورد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم، بيشوا هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "سيتم عقد اجتماع غير اعتيادي لممثلي حكومة الاقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس وزراء الإقليم".

وأضاف أن "الاجتماع سيبحث مسألة رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كوردستان".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة بغداد، مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.