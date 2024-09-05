اجتماع دبلوماسي رفيع في معبر "إبراهيم الخليل" لتسهيل حركة الشاحنات

شفق نيوز/ شهد معبر إبراهيم الخليل بين إقليم كوردستان العراق وتركيا، يوم الخميس، زيارة رفيعة المستوى من الوفد الدبلوماسي التركي، حيث التقى السفير التركي لدى العراق نيل بورا ينان، والقنصل التركي في أربيل أرمان توبتشو، مع كبار المسؤولين المحليين في الإقليم.

وأفاد بيان صادر عن إدارة المعبر، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المباحاثات تركزت حول محاور استراتيجية عدة، أبرزها تطوير العلاقات التجارية وتسهيل حركة الشاحنات عبر نظام (ترانزيت)، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح معابر حدودية جديدة وتعزيز التسهيلات المقدمة للسياح".

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، مع تركيز خاص على التعاون مع إقليم كوردستان مما يبشر بآفاق واعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.