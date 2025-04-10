اجتماع حاسم بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لتوزيع المناصب الحكومية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت المقبل، اجتماعاً حاسماً لاستكمال المفاوضات بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية في التشكيلة الدائمة لحكومة إقليم كوردستان.

وأفاد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، بأن اللقاء المرتقب يأتي استكمالاً لسلسلة اجتماعات سابقة بين الجانبين، أسفرت عن إعداد مسودة للعمل المشترك تهدف إلى تشكيل حكومة قوية وفعالة، قادرة على تلبية تطلعات مواطني الإقليم.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني تمكنا خلال الفترة الماضية من تجاوز العديد من نقاط الخلاف، لافتاً إلى أن اجتماع السبت سيتركز على مناقشة تفاصيل توزيع الوزارات والمناصب السيادية، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي شامل.

وأوضح أن المسودة التي أعدها الطرفان تسعى إلى ضمان شراكة حقيقية وإدارة حكومية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان إلى تجاوز أزماته الداخلية وتعزيز جبهته الداخلية، وسط تحولات إقليمية ودولية تتطلب مزيداً من الوحدة السياسية.