اجتماع جديد للديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين لمناقشة انتخابات البرلمان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، أنه سيجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان، زياد جبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يلتقي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في الأيام القليلة المقبلة على مستوى الأقسام الانتخابية وقادة الكتل لمناقشة تعديلات قانون الانتخاب وإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات ومناقشة المواد التي اختلفت الآراء بشأنها".

ويأتي الاجتماع في وقت اجتمع فيه قسمي الانتخابات مرتين من قبل، واتفقا على تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية.

وفي 26 آذار/ مارس الجاري، أعلنت رئاسة إقليم كوردستان أن يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 موعداً للانتخابات البرلمانية الكوردستانية.