اجتماع جديد بين الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين بشأن انتخابات برلمان الاقليم

شفق نيوز/ افاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، بأن لجنة منه ستعقد اجتماعاً مع اخرى من الاتحاد الوطني الكوردستاني، للتباحث بشأن انتخابات اقليم كوردستان المقرر إجراؤها أواخر العام الحالي.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان، زانا ملا خالد، لوكالة شفق نيوز، ان "الدائرة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والدائرة الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني، ستعقدان اجتماعاً يوم الاربعاء المقبل استكمالاً للاجتماعات السابقة التي جمعتهما".

وبين "سيتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان".

وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد حددت الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 موعدا لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان.