اجتماع جديد بين الحزبين الكورديين و3 ملفات على طاولة المناقشات

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، مدينة اربيل للاجتماع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فإن "الاجتماع سيتضمن مناقشة مسألة الانتخابات البرلمانية في كوردستان و تفعيل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات".

وكان الحزبان الرئيسيان قد عقدا اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء (17 أيار الجاري) بعد قطيعة دامت لمدة ثلاثة أشهر لأسباب كثيرة، وقد اتفقا على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع لمكتبيهما انعقد في مدينة السليمانية.

فيما دعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولاً في إقليم كوردستان إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقتها المحدد مطالبين بتنفيذ الخطوات بعد تلبية الاطراف السياسية الكوردستانية للدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للجلوس على طاولة حوار خلال الأيام المقبلة لتجاوز الخلافات بهدف المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.