اجتماع جديد بين الحزبين الرئيسيين الكوردستانيين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن عقد اجتماع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم غد الثلاثاء في منطقة بيرمام بمدينة أربيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني، سعدي أحمد بيره، لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيتركز على مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات بين الحزبين، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بالإقليم في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي بهدف معالجة الملفات المشتركة وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والإدارية في إقليم كوردستان.