اجتماع تجاري بين السليمانية والهند لتعزيز الاستثمارات.. صور

شفق نيوز/ أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الخميس، سعي الغرفة على توسيع التبادل التجاري والصناعي بين المحافظة ودولة الهند في شتى مجالات الاستثمار.

وقال نوزاد غفور خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، على هامش زيارة وفد تجاري هندي للسليمانية، إن الغرفة تعمل من أجل زيادة مساحة التبادل التجاري مع كافة الدول ومنها الهند، مشيرا الى ان زيارة وفد تجاري هندي بهذا المستوى سيسهم في تطور العمل التجاري بين الطرفين.

وأضاف، تم دعوة أكثر من 60 تاجرا ومستثمرا من السليمانية، وحضر 22 مستثمرا وتاجرا هنديا وعقدنا لقاءات ثنائية معهم وحسب اختصاصاتهم من أجل الاستفادة من خبرات المستثمرين والتجار الهنود.

واوضح ان سعي الجانبين حول تمتين وتوسيع العلاقات التجارية في مجال الزراعة والصناعة والبناء والصحة، مؤكدا ان عقد هذه اللقاءات سيؤثر ايجابا على الحركة التجارية وقد تم تقديم دعوة تجار ومستثمري السليمانية لزيارة الهند لغرض الاستفادة من الخبرات الهندية في عملية التجارة والصناعة والزراعة والصحة.

بدوره أكد رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن خلال المؤتمر، إن حكومة الإقليم داعمة بكل امكانيتها لهذه النشاطات التجارية، مشيرا الى ان استتباب الأمن هنا في كوردستان دفع المستثمرين الهنود والأجانب التوجه للإقليم.

وبين أن اتحاد المصدرين والمستوردين سيوفر كل التسهيلات للتجار والمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في كوردستان، مشيرا الى أهمية عقد هذه اللقاءات والتي تهدف لتطوير وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الإقليم والهند.