اجتماع القمة الثالث بين بارزاني وطالباني يناقش اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة كردستان

شفق نيوز/ انطلق، ظهر اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للقمة بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور اللجنة العليا المشرفة على تشكيل حكومة الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضم مسرور بارزاني وهوشيار زيباري وبشتوان صادق، فيما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وضم كلاً من قوباد طالباني، دەرباز كوسرت، ريواز فائق، وآمانج رحيم.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي المقبل، ومناقشة توزيع المناصب بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا السياسية والإدارية ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لسلسلة من اللقاءات السابقة بين الحزبين؛ إذ عُقد الاجتماعين الأول والثاني في مدينة أربيل، بينما يُعقد هذا اللقاء الثالث في السليمانية، في مؤشر على تطور التفاهمات السياسية بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان العليا لكلا الحزبين عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من عشرة اجتماعات، فيما عُقد أكثر من عشرين اجتماعاً فنياً بهدف تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة وتوحيد الرؤى حول برنامجها السياسي والإداري.

ومن المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع الحاسم عن نتائج مهمة تُمهّد لإعلان الحكومة الجديدة في إقليم كردستان خلال الفترة المقبلة.